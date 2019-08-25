التشكيل المتوقع لمانشستر سيتي لمقابلة بورنموث في الدوري الإنجليزي

يسعى الفريق الانجليزي مانشستر سيتي في الحفاظ على لقب البريميرليج، حينما يحل ضيفا على نظيره عملاق الكرة الانجليزية بورنموث، اليوم الأحد، في الجولة الثالثة الدوري الإنجليزي الممتاز موسم 2019-2020.



مان سيتي بقيادة مديره الفني الإسباني بيب جوارديولا، تعادل في الجولة الماضية من عمر الدوري الانجليزي، على ملعب "الاتحاد" بهدفين لكل فريق، ليرفع رصيده إلى 4 نقاط.



ومن المتوقع أن يدفع جوارديولا، ببعض التغييرات على التشكيل الأساسي في الجانب الهجومي، أهمها إشراك نجم المنتخب البرازيلي جابرببل خيسوس، والنجم الأرجنتيني سيرجيو أجويرو، الذي دخل في صدام مع مدربه عند استبداله في الكبار الماضية أمام السبيرز.





وجاء التشكيل المتوقع لمانشستر سيتي كالتالي:



حراسة المرمى: إيديرسون



خط الدفاع: أوتاميندي - لابورت - زينشينكو - ووكر.





خط الوسط: جاندوجان - رودريجو - دي بروين



خط الهجوم: بيرناردو سيلفا - رحيم ستيرلينج - جابرببل خيسوس.