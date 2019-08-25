بسنت فهمي: مصر لها دور كبير في حل أزمات العالم (فيديو)

قالت الدكتورة بسنت فهمي، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، إن مسألة السيادة اختلفت عن الماضي، فلا يحق لأي دولة أن تفعل كل ما تريد فعله، مشيرًا إلى أنه يجب على الدولة المعترضة على شيء أو تريد أن تقوم بشيء، أن تعقد تعاونا مع الدول العالم بأسلوب مقبول.



وأضافت "فهمي"، خلال لقائها ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع على الفضائية الأولى المصرية، أن مصر لا تمتلك التكنولوجيا، بل تمتلك ثروات طبيعية، لافتًا إلى أن القارة الأفريقية تمتلك موارد كثيرة مثل: الذهب واليورانيوم والبترول والغاز.



وأشارت إلى أن نتائج قمة مجموعة السبع تتضمن معادلة تحل مشاكل العالم، مثل: مواجهة التغيرات البيئية، حرائق غابات الأمازون، الأزمة التجارية بين دولتي الصين وأمريكا، أزمة الغذاء وغيرها، مؤكدة أن حضور مصر كونها ممثل للاتحاد الأفريقي للمشاركة في قمة مجموعة السبع، يؤكد دورها الكبير الذي تستطيع أن تقوم به للمشاركة في حل أزمات العالم.

