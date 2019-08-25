محمد صبحي يحقق رقمًا قياسيًا في إنشاء المسارح

في الوقت الذي يتناقص فيه عدد المسارح في مصر بشكل ملحوظ، ويحول الكثير منها إما لمولات تجارية أو مطاعم، يبني الفنان محمد صبحي مسرحا جديدا بمدينة سنبل ليحقق بذلك رقما قياسيا في بناء المسارح وهو تشييد 5 مسارح خلال مسيرته الفنية.



كان أولها مسرح الليثيه بالإسكندرية والذي قدم عليه مسرحيات "أنت حر" و"المهزوز"، ثم شيد مسرح "نيو أوبرا" بميدان الأوبرا وقدم عليه مسرحيات "تخاريف " و"وجهة نظر" و"بالعربي الفصيح".



كما قام الفنان القدير محمد صبحي ببناء مسرح الفردوس بالدراسة، وعرض عليه مسرحيتي "بالعربي الفصيح " و"وجهة نظر"، ثم شيد صبحي مسرحا بمدينة "سنبل" وقدم خلاله عروضه الأخيرة "غزل البنات" و"خيبتنا"، بينما يشيد الآن المسرح الثاني بمدينته ليقدم عليه عروضا مسرحية بالتوازي مع المسرح الآخر المجاور له بالمدينة ليحقق فكرة عرض اكثر من عمل مسرحي في الاسبوع الواحد.



يذكر أن الفنان محمد صبحي يواصل تقديم عرض مسرحيته " خيبتنا " علي مسرح مدينة سنبل للموسم الرابع والمسرحية من تأليفه وإخراجه وبطولته مع سماح السعيد ومشاركة ندى ماهر بطلة مسرحية "غزل البنات" ولأول مرة الفنانة القديرة سميرة عبد العزيز كما يشارك فى بطولة المسرحية كل من الفنانات بوسى الهوارى وميرنا زكري وعبير فاروق والفنان القدير شوقى طنطاوى والوجد الجديد حازم القاضى.



مسرحية "خيبتنا" تتناول ما حدث ويحدث على الساحة العربية والعالمية وتأثير التقدم العلمى فى علم الجينات والاستنساخ على المواطنين فى العالم العربى والأمريكى، وتدور المسرحية فى قالب كوميدى غنائى استعراضى يجسد فيها الفنان محمد صبحى شخصية الدكتور "يائس" العالم فى علم الجينات.