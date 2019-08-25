في عيد ميلاده.. كيف عبر الجسمي عن حبه لمصر؟

حسين الجسمي فنان إماراتي بارز ولد في 25 أغسطس عام 1975، دخوله عالم الفن يرجع لعام 2002، ويعد الجسمي أحد الفنانين الموهوبين على الساحة العربية، فهو يجمع بين طبقات الصوت المتميزة والإحساس القوي، إضافة لحسن اختياره لأغانية التي ينتقيها بعناية.



وتربط الجسمي بمصر علاقة وجدانية وإنتمائية قوية، فهو يتحدث اللهجة المصرية بطلاقة وغنى لمصر في كافة مناسباتها ما جعله من أقوى مغنيين الخليج حضورا فيها، إلى الحد الذي جعل الشعب المصري ينادي بمنح الجنسية المصرية له، وفيما يلي أبرز الأغاني التي عبر بها الجسمي عن حبه لمصر:



"بحبك وحشتيني" وهي أول أغنية موجهة من الجسمي لمصر، وتفصح الأغنية عن مفهوم الوطنية العميق، وعرضت في فيلم الرهينة وطغى جمال الأغنية على الفيلم.



"بشرة خير"وهي الأغنية الأكثر انتشارا في مصر للجسمي، فهي تجعل القلب يتراقص على ألحانها، وانتشرت بشكل كبير جدا ولاقت قبولًا لدى كل فئات الشعب المصري وكل مراحلة العمرية.



"سيادة المواطن" الأغنية التي وجهت للسيسي قبيل خوضع للإنتخابات بعد مجهوداته الجبارة في مواجهة جماعة الأخوان المسلمون الإرهابية، وكذلك وجه للسيسي أغنية أخرى هي "تسلم إيدك".



"رسمنالك" تم طرح هذه الأغنية إحتفاءا بإفتتاح العاصمة الإدارية.



"ماتخافوش علي مصر" جاءت الأغنية بمناسبة ذكرى أكتوبر، وهي من أبهى أغنيات الجسمي على الإطلاق.

