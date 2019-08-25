أحمد عبد العزيز: 20 عرضا مسرحيا موجها للأطفال بـ"القومي للمسرح" (فيديو)

قال الفنان أحمد عبد العزيز، رئيس المهرجان القومي للمسرح، إن دورة هذا العام شهدت تطورا ملحوظا، وذلك من خلال دراسة الدورات السابقة مع إبقاء اللمحات الجيدة وإلغاء كل ما هو غير مجدٍ.



وأضاف "عبد العزيز"، خلال لقائه ببرنامج "صباح الورد" المذاع على فضائية "ten"، أن اللجنة العليا للمهرجان قررت تقسيم هذه الدورة لثلاث مسابقات للعروض المسرحية، واستحداث مسابقة للتأليف، والنقد المسرحي.



وأشار "عبد العزيز"، إلى أن الدورة الحالية أطلقت ضمن الثلاث مسابقات، مسابقة للطفل الذي تم استحداثه لأول مرة هذه الدورة، لافتًا إلى أن المهرجان استقبل 20 عرضا مسرحيا للأطفال، أما عدد المسرحيات التي تم استقبالها من الكبار للمسابقتين الأولى والثانية 48 عرضا مسرحيا.

