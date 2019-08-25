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حوادث

النيابة تطلب التحريات فى حريق شقة سكنية بالمنيب

الأحد 25/أغسطس/2019 - 12:09 م
جريدة الدستور
محمد عيسى
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طلبت النيابة العامة بجنوب الجيزة، تحريات الأجهزة الأمنية حول واقعة، موقع حريق شقة سكنية بمنطقة المنيب، كما انتدبت النيابة، خبراء المعمل الجنائي لرفع الأدلة الجنائية، من الموقع للوقوف على ظروف وملابسات الحادث، ومعرفة الأسباب وراء اشتعال النيران.

وتمكن رجال الحماية المدنية من السيطرة على حريق داخل شقة سكنية فى منطقة المنيب دون إصابات، حيث انتقلت سيارات الإطفاء وتمت السيطرة على النيران المشتعلة بالمكان.

وكانت غرفة عمليات نجدة الجيزة، تلقت بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل شقة فى منطقة المنيب، وتم الدفع بـ3 سيارات إطفاء، وتم فرض كردون أمنى وتم محاصرة النيران ومنع خطر الامتداد لباقى المجاورات، وتم إخماد الحريق.
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