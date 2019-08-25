الفقي يرأس وفد مكتبة الإسكندرية في المؤتمر الدولي للمكتبات

أكد الدكتور مصطفى الفقي؛ مدير مكتبة الإسكندرية، أهمية الدور الذي تلعبه المكتبة على الصعيد العالمي، خاصة في العلاقة مع نظيراتها من المكتبات العالمية.



وأضاف أن حضور مكتبة الإسكندرية المتميز عالميًا هو تعبير عن القوة الناعمة المصرية وثقل مصر الثقافي في محيطها العربي وامتداد تأثيره في محيط البحر المتوسط والعالم.



جاء ذلك في سياق مشاركة وفد المكتبة برئاسة الفقي في مؤتمر الاتحاد الدولي لجمعيات ومؤسسات المكتبات (الإفلا) الذي يعقد حاليًا في العاصمة اليونانية أثينا.



وأعلن الدكتور أمجد الجوهري رئيس قطاع المكتبات بمكتبة الإسكندرية خلال اجتماع المجموعة العربية بمؤتمر الإفلا، الانتهاء من أعمال الترجمة العربية الأولى الكاملة للنسخة 23 من تصنيف ديوي العشري وتحديثاتها حتى مارس 2019.



وأضاف أن المكتبة أصدرت الطبعة الأولية الورقية المستخرجة من نظام (بان سوفت) للمجلد الأول (الجداول)، لافتًا إلى أن فريق العمل بصدد الانتهاء من ادخال ترجمة المجلدين الثاني والثالث واستخراجهم من نظام (بان سوفت)، على أن تصدر مع مؤتمر الاتحاد العربي للمكتبات والمعلومات المقرر عقده في تونس في أكتوبر من هذا العام.



وفي هذا الصدد، أشاد الدكتور مصطفى الفقي بالإنجاز الذي من شأنه دعم العمليات الفنية المقدمة بالمكتبات في المنطقة العربية.