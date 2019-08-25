الأحد 25 أغسطس 2019 الموافق 24 ذو الحجة 1440
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
adsads
ads

الثقافة

الفقي يرأس وفد مكتبة الإسكندرية في المؤتمر الدولي للمكتبات

الأحد 25/أغسطس/2019 - 12:05 م
الدكتور مصطفى الفقي؛
الدكتور مصطفى الفقي؛ مدير مكتبة الإسكندرية
جمال عاشور
طباعة
أكد الدكتور مصطفى الفقي؛ مدير مكتبة الإسكندرية، أهمية الدور الذي تلعبه المكتبة على الصعيد العالمي، خاصة في العلاقة مع نظيراتها من المكتبات العالمية.

وأضاف أن حضور مكتبة الإسكندرية المتميز عالميًا هو تعبير عن القوة الناعمة المصرية وثقل مصر الثقافي في محيطها العربي وامتداد تأثيره في محيط البحر المتوسط والعالم.

جاء ذلك في سياق مشاركة وفد المكتبة برئاسة الفقي في مؤتمر الاتحاد الدولي لجمعيات ومؤسسات المكتبات (الإفلا) الذي يعقد حاليًا في العاصمة اليونانية أثينا.

وأعلن الدكتور أمجد الجوهري رئيس قطاع المكتبات بمكتبة الإسكندرية خلال اجتماع المجموعة العربية بمؤتمر الإفلا، الانتهاء من أعمال الترجمة العربية الأولى الكاملة للنسخة 23 من تصنيف ديوي العشري وتحديثاتها حتى مارس 2019.

وأضاف أن المكتبة أصدرت الطبعة الأولية الورقية المستخرجة من نظام (بان سوفت) للمجلد الأول (الجداول)، لافتًا إلى أن فريق العمل بصدد الانتهاء من ادخال ترجمة المجلدين الثاني والثالث واستخراجهم من نظام (بان سوفت)، على أن تصدر مع مؤتمر الاتحاد العربي للمكتبات والمعلومات المقرر عقده في تونس في أكتوبر من هذا العام.

وفي هذا الصدد، أشاد الدكتور مصطفى الفقي بالإنجاز الذي من شأنه دعم العمليات الفنية المقدمة بالمكتبات في المنطقة العربية.
ads

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 16 ساعة

لماذا وضع رئيس وزراء بريطانيا قدمه على الطاولة أمام ماكرون؟

منذ حوالي 17 ساعة

خالد الجندى: 5 أمور تمنع الشقاء فى الدنيا

منذ حوالي 16 ساعة

ارتفاع جنونى فى أسعار الذهب خلال التعاملات المسائية

منذ حوالي 19 ساعة

رسميًا.. "الأعلى للإعلام" يستدعي ريهام سعيد وتامر أمين

ads

الصور

image description

مباراة الزمالك وبطل الصومال

image description

ختام معرض المنتجات اليدوية لمتحدى الإعاقة في مطروح (صور)

image description

مؤتمر صحفي لأعضاء اللجنة الخماسية بمقر إتحاد الكرة

image description

ملخص مبارة الأهلي واطلع بره (صور)

image description

نجل شقيق شيخ الأزهر ينقذ حياة شاب قبطي حاول الانتحار في الأقصر

الأكثر قراءة

ارتفاع جنونى فى أسعار الذهب خلال التعاملات المسائية

غدًا.. التحقيق مع رئيس قناة النهار بسبب تامر أمين

وصلة ردح من سما المصري لـ "ريهام سعيد": "نسيتي ريحة عرقك" (فيديو)

مدرسة بالغردقة تطرد أحد مدرسيها بسبب التحرش.. والمفصول: ضربوني

أيام زمان

في ذكري رحيل "الحبيب".. مدحت السباعي تزوج 18 مرة وكتب لأشهر المغنيين

سناء جميل تحرج مفيد فوزي بعد رميه "قشر اللب" على الأرض أمامها.. فيديو

أمينة رزق.. "عذراء الفن" تزوجت لمدة 11 يومًا ويوسف وهبي وراء رفضها الارتباط

لماذ كان يعشق عبد الوارث عسر الفنان يحيى شاهين؟

الصحة

10 طرق غير تقليدية للتخلص من التدخين

إلى ماذا تشير المرارة في الفم؟

استشاري نساء وتوليد يوضح أسباب الإجهاض

دراسة: الزهور تعمل على تخفيف الإجهاد

الرئيس نيوز

نائب يطالب التضامن بتوضيح تفاصيل تطبيق قانون "ذوي الإعاقة"

"دفاع" النواب تطالب بحظر زواج الدبلوماسيين من أجانب

مرتضى منصور يعرض على ثروت سويلم منصبا في الزمالك

مصر تكثف استعدادتها لمؤتمر لتشجيع الاستثمار في القارة السمراء

منوعات

علماء بجامعة كوينز: الفايكنج أنقذوا الحضارة في إيرلندا

4 عقاقير تخفض خطر الإصابة بالنوبات القلبية

الأرض ليست الكوكب الأمثل للحياة

بالخطوات.. كيف تتحول إلى "آلة كشف كذب" متحركة؟

كشكول

افتتاح قسم للغة البرتغالية بـ"ألسن عين شمس".. تعرف على الشروط

التعليم العالي: 149 ألف طالب يسجلون في تنسيق الشهادات الفنية

ثانوية عامة (دور ثان).. تباين آراء طالبات السنية حول امتحان الديناميكا

اليوم.. رئيس جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا في ضيافة "90 دقيقة"

إسلام سياسي

مقتل 12 شخصا في هجوم لـ "بوكو حرام" الإرهابية بالنيجر

حمزة زوبع يُشكل جبهة لـ"طرد" نائب المرشد من الإخوان

تفكيك عبوتين ناسفتين والعثور على مخبأ أسلحة لـ"داعش" شمال كركوك

الشيشان تفتتح أضخم مسجد باسم"النبى محمد" فى أوروبا


زيت وسكر

أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم الأحد 25 – 8 – 2019

أسعار الدولار اليوم الأحد 25 – 8 – 2019

أسعار الذهب اليوم الأحد 25 – 8 – 2019

كيق تؤثر جودة الهواء على فقدان الرؤية؟

مقالات الرأي
ماجد حبته
قمة مجموعة السبع
د. منى حلمى
الديانات الموروثة ليست سببًا للشعور بالتفوق والأفضلية
ماجد حبته
خواجات تونس وإخوانها
بسنت حسن
الإفراج عن العقل
المزيد
ads

الثقافة

الفقي يرأس وفد مكتبة الإسكندرية في المؤتمر الدولي للمكتبات

الاحتفال باليوم العامي للشباب ووفاء النيل بثقافة دمياط

صدور الطبعة العربية لكتاب شخصيات مذهلة من عالم الأدب

الليلة عرض Woman in gold بدار هن للنشر

صفحتنا ع الفيس بوك