الاحتفال باليوم العامي للشباب ووفاء النيل بثقافة دمياط

أقامت الهيئة العامة لقصور الثقافة باقة متنوعة من الفعاليات الثقافية والفنية بفرع ثقافة دمياط احتفالا باليوم العالمي للشباب، حيث نظم بيت ثقافة الزرقا احتفالا ضم عروض فنية وورشة رسم وتلوين ومحاضرة عن "الشباب ومستقبلهم" وذلك بجمعية تنمية المجتمع، كما نظم قصر ثقافة الطفل يوما آخر قدم خلاله عروض غنائية لفرقة كورال الأطفال على المسرح الصيفي تضمن فقرات متنوعة منها "أنا عندي بغبغان، تفائلوا بالخير، أنا ابن مصر، يا أغلى اسم فى الوجود، طوبة فوق طوبة، مصر مين يقدر"، إلى جانب ورشة فنية ومحاضرة ألقاها الأديب سمير الفيل الذي شارك الأطفال أحلامهم وطموحهم المستقبلي بوضع إضاءات إرشادية تنير دروب الساعين منهم لحياة أفضل وأكثر أمانا.



وعقد قصر ثقافة دمياط الجديدة محاضرة على شرف الاحتفال بعيد وفاء النيل مع الأطفال لتقوية الرابط التاريخي المقدس بين الشعب المصري ونعمة نهر النيل ولتبيان أهمية المحافظة عليه من عوامل التلوث والتعديات غير المرخصة بتشريعات تحمى أملاك الشعب المصري فى مياه النهر العظيم.



واستقبل نادي أدب الطفل بقصر ثقافة دمياط الجديدة رواده للتعرف على مزيد من جماليات الأبيات الشعرية واتساق الكلمات العربية ودلالتها القوية فى توصيل المعنى والعاطفة مع الشاعرة نورا بركة، كما استقبل نادي أدب الكبار رواده للتعرف على أخر القصائد والأشعار ونظرة عامة بالنقد والفهم، والتقى أطفال بيت ثقافة السرو مع الشعراء محمد توفيق وقدري محمد، كما التقى أطفال مكتبة الغوابين مع الشاعر احمد خميس غلوش من خلال الأمسية الشعرية والندوة الأدبية عن القصائد وفن إلقاءها وتناولها والنقد والاستدلال على معاني المفردات.



واستمرت فعاليات برنامج "يلا نمثل ونلقى شعر" في اكتشاف الموهوبين من الأطفال والكبار ببيتى ثقافة "السرو، الزرقا"، ومكتبات "كفر المنازلة، العبيدية، ميت الخولي" وبقصر ثقافة "دمياط الجديدة، الطفل"، كما استمرت ورش التفصيل والخياطة والأشغال اليدوية بقصر ثقافة دمياط، بالإضافة لورشة الرسم والتلوين بقصر ثقافة فارسكور.



وفي ظل الاهتمام بأبنائنا من ذوى القدرات الخاصة فقد عقدت مكتبتى "الغوابين، ميت ابو غالب" محاضرات عن احتياجات وحالات ذوي القدرات الخاصة تحقيقا للدور التوعوي والثقافي بأهم واجبات المجتمع لتوفير الخدمات الصحية والنفسية والعلاجية لترابط مجتمعي أقوى ونفسي سليم.