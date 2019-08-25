حبس عاطل ضبط بحوزته كمية من الهيروين بالجيزة

قررت النيابة العامة بجنوب الجيزة حبس عاطل 4 أيام على ذمة التحقيقات، على خلفية اتهامه بالاتجار بالمواد المخدرة، وحيازة كمية من مخدر الهيروين، وسلاح نارى دون ترخيص بمنطقة الطالبية.



كانت قد توصلت تحريات الأجهزة الأمنية بالجيزة إلى اتجار عاطل بالمواد المخدرة، واستعداده لترويج كمية من مخدر الهيروين على عملائه.



وعقب تقنين الإجراءات وإعداد كمين للمتهم، تمكن رجال المباحث من القبض عليه، وبحوزته 46 تذكرة هيروين، وفرد خرطوش، بالإضافة إلى ميزان حساس، وهاتفي محمول.



اعترف المتهم بحيازته المضبوطات للاتجار بها، فحرر محضر بالواقعة، وتمت إحالته للتحقيق.