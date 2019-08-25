تمكنت أجهزة الأمن بالقاهرة، تحت إشراف اللواء محمد منصور مدير الأمن، من القبض على عامل هارب من أحكام بالسجن لمدة 76 سنة، بقصر النيل.



تلقى اللواء نبيل سليم، مدير مباحث العاصمة، إخطارا بتمكن ضباط مباحث قسم شرطة قصر النيل، بقيادة المقدم حسام عشماوى رئيس مباحث قسم شرطة قصر النيل، وبصحبتهم القوة المرافقة، من ضبط "أ م أ"، 51 سنة، عامل، والمطلوب التنفيذ عليه فى 113 حكم حبس جزئي ومستأنف، بإجمالي حبس 76 سنة وشهرين.



بمواجهته بالأحكام الصادرة ضده أقر بها، وجارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية قبله.