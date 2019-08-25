مصرع مسن وحفيده فى حادث مرورى بالطريق الدولى الساحلى بكفر الشيخ

لقى رجل مسن وحفيده مصرعهما، صباح اليوم الأحد، جرّاء اصطدام "توكتوك" كانا يستقلانه بسيارة نقل "تريلا" (فر صاحبها)، على الطريق الدولى الساحلى، أمام قرية مرتضى، التابعة لمركز بلطيم، بمحافظة كفر الشيخ.



تلقى اللواء محمود حسن، مساعد وزير الداخلية ـ مدير أمن كفر الشيخ، إخطارًا من مركز شرطة بلطيم، بوصول بلاغ بوقوع حادث تصادم، وسقوط قتلى على الطريق الدولى الساحلى، أمام قرية مرتضى، التابعة لمركز بلطيم.



وعلى الفور، هرعت سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، وتبين مصرع "ف.د.ع.غ"، 85 عامًا، وحفيده "ح.ا.ف.د.ع.غ"، 10 أعوام، ويُقيمان قرية مرتضى، التابعة لمركز بلطيم، وتم نقل جثتى المتوفيين إلى مشرحة مستشفى بلطيم المركزى.



ومن جانبهم، انتقل رجال المرور لرفع آثار الحادث، وتسيير حركة الطريق لعدم تعطل المسافرين، وجارٍ تحرير محضر بالواقعة، وإخطار النيابة العامة للتتولى التحقيق.



وتُكثف أجهزة الأمن بمركز بلطيم، من جهودها لضبط السيارة مرتكبة الحادث، وتم تمشيط المنطقة بالكامل، وإخطار الكمائن بمواصفات السيارة التى سقطت لوحاتها أثناء فرار قائدها.