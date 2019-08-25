"إندبندنت ومان".. "إسراء" تعمل حكم كرة نسائية وديلفري بالاسكوتر

عرض برنامج "صباح الورد" المذاع على فضائية "TEN"، تقريرًا بعنوان "إندبندنت وومان" تروي قصة فتاة تدعى "إسراء محمد" حكم كرة نسائية وديلفري بالاسكوتر للسيدات.



وأشار التقرير، إلى أن "إسراء" من محافظة الإسكندرية، حاصلة على بكالوريوس تجارة، وتعمل حكم كرة قدم نسائية، تهوى قيادة "الاسكوتر"، وقامت بشرائه منذ ثلاثة أعوام رغم تعنت والديها فى هذا الأمر.



وأشارت "إسراء"، إلى رفض والديها لشراء الاسكوتر، قائلة: "انتى بنت ومينفعش تسوقي اسكوتر"، مؤكدة أنها أصرّت على إقناعهم، وبالفعل قامت بشرائه، وبعد فترة فكرت باستغلاله فنشرت على بعض "جروبات الفيس بوك" وعرضت عليهم توصيل الأفراد كوسيلة مواصلات أو توصيل "الأوردرات".



ولفتت "إسراء"، إلى أنها لاقت ترحيبًا كبيرًا بمجرد نشرها هذا الإعلان، موضحة أن الأوردرات أصبحت تتهافت عليها بدرجة لم تكن تتوقعها، مشيرة إلى أنها تعمل كحكم نسائي صباحا بعد ذلك تتفرغ لعملها بتوصيل الطلبات.

