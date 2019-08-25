البرلمان يفتح النار على "أعطال السكك الحديد"

تقدم محمد عبد الله زين الدين، وكيل لجنة النقل بمجلس النواب، بطلب إحاطة موجه إلى رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، يطالب خلاله بضرورة استغلال سكك الترام القديمة أو المتوقفة، وكذلك خطوط السكك الحديدية غير العاملة.



وأضاف "زين الدين" في طلب الإحاطة الذي تقدم به، أن الخطوط المتوقفة تحولت إلى مقالب للقمامة، وملجأ للباعة الجائلين، على جانبي الخط وهو بالتأكيد ما يتسبب في ازعاج للمواطنين، بالإضافة إلى الأضرار الصحية المترتبة عن التلوث نتيجة القمامة.



وطالب النائب بالتفكير في حلول فاعلة وعملية لاستغلال الخطوط اما باعادة تشغيلها، أو بإزالتها وتوسيع المنطقة حولها وتخصيصها لسير السيارات، وأكد أن بعض خطوط الترام توقفت بعد تراكم القمامة عليها وتواجد الأكشاك والباعة على جانبيها بعد أن كانت تعمل بشكل طبيعي، وهو ما يستدعي اتخاذ إجراءات رادعة حيال الأكشاك، والباعة الجائلين، الذين يفترشون جانبى طريق الترام.