مواعيد مباريات اليوم الأحد والقنوات الناقلة لها

يتنظر اليوم الملايين من عشاق الكرة الاوربية فى مختلف ملاعبها لوجود العديد من المباريات الهامة وأبرز هذه اللقاءات بورنموث ومان سيتى فى الدورى الإنجليزى، بالإضافة إلى لقاء برشلونة وريال بيتيس فى الدورى الإسبانى.



مواعيد مباريات الدورى الإنجليزى والقنوات الناقلة



بورنموث Vs مانشستر سيتى 3:00 على قناة beIN SPORT HD 2



وولفرهامبتون Vs بيرنلى 5:00 على قناة beIN SPORT HD 1



توتنهام هوتسبير Vs نيوكاسل يونايتد 5:00 على قناة beIN SPORT HD 2





مواعيد مباريات الدورى الإسبانى والقنوات الناقلة



ديبورتيفو الافيس Vs إسبانيول 5:00 على قناة beIN SPORT HD 7



ريال مايوركا Vs ريال سوسيداد 7:00 على قناة beIN SPORT HD 9



ليجانيس Vs أتلتيكو مدريد 7:00 على قناة beIN SPORT HD 3



برشلونة Vs ريال بيتيس 9:00 على قناة beIN SPORT HD 3





مواعيد مباريات الدورى الإيطالى والقنوات الناقلة



أودينيزى Vs ميلان 6:00 على قناة beIN SPORT HD 4



روما Vs جنوى 8:45 على قناة beIN SPORT HD 4



سامبدوريا Vs لاتسيو 8:45 على قناة beIN SPORT HD 2



هيلاس فيرونا Vs بولونيا على قناة beIN SPORT HD 12



تورينو Vs ساسولو 8:45 على قناة beIN SPORT HD 7



كاليارى Vs بريشيا 8:45 على قناة beIN SPORT HD 8



سبال Vs أتلانتا 8:45 على قناة beIN SPORT HD 5







مواعيد مباريات الدورى الألمانى والقنوات الناقلة



لايبزيج Vs اينتراخت فرانكفورت 3:30 على قناة beIN SPORT HD 5



هيرتا برلين Vs فولفسبورج 5:30 على قناة beIN SPORT HD 2







مواعيد مباريات الدورى الفرنسى والقنوات الناقلة



موناكو Vs نيم أولمبيك 3:00 على قناة beIN SPORT HD 6



ستراسبورج Vs رين على قناة beIN SPORT HD 6



باريس سان جيرمان Vs تولوز على قناة beIN SPORT HD 6





الدورى البرتغالى



جل فيسينتى Vs سبورتنج براجا 9:30