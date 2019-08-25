استقبال رسمي وشعبي لجثمان شهيد سيناء ابن قنا

استشهد الرائد محمود جمال عبدالفتاح بالقوات المسلحة، من أبناء محافظة قنا، في الساعات الأولى من صباح اليوم، خلال مشاركته في تطهير سيناء من العناصر الإرهابية، ومن المقرر أن يودع إلى مثواه الأخير خلال ساعات قليلة بمسقط رأسه قرية المحروسة غربي مركز قنا.



وشهد مطار الأقصر، استقبال تنفيذي وأمني، بقيادة محافظي الأقصر وقنا، لجثمان الشهيد الرائد محمود جمال عبدالفتاح منتصر، ابن قرية المحروسة بقنا بعد استشهاده في استهداف مداهمة لبؤر الإرهابيين بمدينة رفح بمحافظة سيناء.



فيما تجمع الألاف من أهالي قرية المحروسة في مركز قنا، على بوابات القرية، وذلك من أجل استقبال جثمان الشهيد البطل، وتوديعه إلى مثواه الأخير ودفنه في مقابر العائلة، ورفع الأهالي لافتات مدون عليها الآية القرآنية "وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا ۚ بَلْ أَحياءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ".