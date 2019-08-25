في ذكري رحيل "الحبيب".. مدحت السباعي تزوج 18 مرة وكتب لأشهر المغنيين

تحل اليوم الذكرى الخامسة لرحيل المخرج مدحت السباعي، والذي رحل عن عالمنا في 21 مايو عام 2014، عن عمر ناھز 65 عاما، إثر تعرضه لوعكة صحیة مفاجئة.



ولد المخرج الراحل في 25 أغسطس عام 1949 لأسرة فنیة أدبیة، فوالده ھو اللواء عبد المنعم السباعي، الذي كتب أشھر وأشجى الأغاني التي تغن بھا كبار المطربین والمطربات مثل أم كلثوم وعبد الوھاب وشادیة ونجاة الصغیرة.



اتجه الراحل إلى عالم الإخراج، فقد أخرج في بدایة مشواره الفني العدید من الأفلام والمسلسلات ومنھا، "قیدت ضد مجھول" عام 1981، "الجریح" عام 1985، "حارة الجوھري" عام 1987، "امرأة آیلة للسقوط" عام 1992، حیث تركت أفلامه بصمة واضحة في تاریخ السينما المصرية، فقد أخرج بعد ذلك فیلم امرأة آیلة للسقوط عام 1992.



تزوج المخرج الراحل من المنتجة ناھد فرید شوقي ابنة الفنان الراحل فرید شوقي، وأنجب منھا ابنتان ھن الفنانة ناھد السباعي ونجوى السباعي.



وكشفت ابنته الفنانة المصرية، ناهد السباعي، في أحد البرامج التلفزيونية، أن والدها المخرج الراحل، مدحت السباعي، تزوج 18 مرة طيلة حياته، معتبرة أن الرقم كبير للغاية، كما وصفت والدها بـ"الحبيب".

