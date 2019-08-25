ضبط هارب من سجن أبوزعبل خلال أحداث يناير 2011 بالمطرية

ألقى رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة، برئاسة اللواء محمد منصور مدير الأمن، القبض على عامل هارب من سجن أبو زعبل في أحداث يناير 2011، بالمطرية.



تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة إخطارا بورود معلومات لقسم شرطة المطرية، مفادها أن "غ. أ. أ" 35 سنة، مبيض محارة ومقيم شارع العقاد ـ دائرة القسم، والهارب من سجن أبي زعبل إبان أحداث يناير 2011م على ذمة القضية رقم 265742182 لسنة 2008م المطرية "مخدرات" والمقضي فيها بالسجن 5 سنوات يتردد على منطقة سكنه.