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حوادث

تجديد حبس طفلة العياط المتهمة بقتل سائق حاول اغتصابها

الأحد 25/أغسطس/2019 - 11:49 ص
جريدة الدستور
ندى حمدي
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تنظر غدا محكمة جنوب الجيزة جلسة تجديد حبس الطفلة المتهمة بقتل سائق ميكروباص حاول اغتصابها بالعياط.

وكانت كشفت تحقيقات نيابة العياط ملابسات ذبح طفلة لسائق ميكروباص داخل المنطقة الجبلية بعد محاولته اغتصابها، حيث تبين أنه استدرجها بحجة استرداد هاتف صديقها وحاول التعدي عليها جنسيا فذبحته ومزقت جسده بـ13 طعنة، وسلمت نفسها إلى قسم الشرطة.

وأشارت التحقيقات وتحريات الأجهزة الأمنية بإشراف اللواء رضا العمدة مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة إلى أن الخدمات الأمنية بمركز شرطة العياط، فوجئت بفتاة تدعي أميرة 15 سنة عاملة بمعرض ملابس في مدينة طامية بالفيوم وبحوزتها سكين ملطخ بالدماء، وقررت قيامها بقتل شاب بالمنطقة الجبلية.

وأدلت الفتاة برواية للعميد ياسر يوسف مأمور مركز العياط قررت فيها أنها كانت متوجهة إلى عملها حين اختطفها ميكروباص بداخله 4 شباب واصطحبوها إلى منزلًا مهجور، وحاولوا اغتصابها إلا أن تعالي صرخاتها دفعهم إلى تكميم فمها واصطحابها للمنطقة الجبلية، خشية فضح أمرهم وأخرج أحدهم سكينا فخطفته منه وسددت له عدة طعنات حتى سقط قتيلا فانتاب الباقين الخوف وفروا هاربين، وتوجهت هي إلى الأهالي الذين أنقذوها وأوصلوها الي مركز الشرطة.

وانتقلت قوات الأمن برئاسة المقدم أحمد صبحي رئيس مباحث العياط والرائد إمام شعلان رئيس مباحث نقطة المتانيا إلى المنطقة التي أرشدت عنها الفتاة وتبين العثور على جثة شاب يدعي الأمير. أ 22 سنة سائق ملقى في مدق جبلي مصابا بجرح ذبحي و13 طعنة في أنحاء متفرقة من الجسد، وبجواره سيارة ميكروباص.

وتبين للأجهزة الأمنية تناقض رواية الفتاة وباعادة استجوابها أسفرت التحريات بقيادة العميد علاء فتحي رئيس مباحث قطاع جنوب الجيزة والعقيد علي عبد الكريم مفتش مباحث قطاع العياط والبدرشين أن الطفلة حضرت من الفيوم للقاء حبيبها، يدعي وائل بحديقة الحيوانات.

وأنه كان برفقته صديق له يدعى إبراهيم، وأثناء تنزههم سويًا تاهت منه وسط زحام الحديقة وبعد فترة من البحث عنه اتصلت به هاتفيا، فأجاب أحد الأشخاص الهاتف وأخبرها أنه عثر عليه وطلب منها لقائه لتسليمه لها، واتفق على لقائها بإحدى قرى العياط.

وعندما ذهبت له فاجئها بأن مالك الهاتف ذهب إليه واستلمه منه، ثم عرض عليها توصيلها بسيارته إلى طريق الغربيةالصحراوي، لاستقلال سيارة تعيدها إلى بلدتها بالفيوم، إلا أنه أثناء سيرهما تعمق إلى إحدى المدقات الجبلية وطلب ممارسة الرذيلة معها، وعندما رفضت أخرج سكين هددها بها فادعت موافقتها، وطلبت منه النزول من السيارة فترك السكين وخرج ورائها فاستغلت الفرصة وتناولت السكين وغرسته في رقبته، ولكنه لم يمت فلحق بها ما دفعها لطعنه طعنات عدة في جسده حتى خر قتيلا، واثناء هروبها للخروج من الجبل التقت شابين يستقلان دراجة بخارية أوصلاها إلى خارج الجبل ومنه إلى قسم الشرطة.

واستدعت الأجهزة الأمنية حبيب الفتاة وصديقه، وتبين من مناقشتهما أن القتيل صديقهما وأنهم اتفقوا سويا على استدراج الفتاة ومحاولة معاشرتها جنسيا، تم تحرير محضر بالواقعة كاملة بعدما اعترفت الفتاة انها اختلقت رواية قيام 4 أشخاص باختطافها لعدم فضح أمر علاقتها بحبيبها وحضورها للقائه.
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