المسعود: مشاركة السيسي في قمة السبع تعكس مكانة مصر الدولية

قال النائب محمد المسعود، عضو لجنة السياحة والطيران المدني بمجلس النواب، وعضو الهيئة العليا لحزب مستقبل وطن، إن مشاركة الرئيس عبدالفتاح السيسي في قمة رؤساء دول وحكومات الدول السبع الكبرى، تعكس مكانة مصر من ناحية ومن أخرى تأكيد على عمق العلاقات الثنائية بين مصر وفرنسا.



وأضاف "المسعود"، في بيان له، أن مشاركة مصر في هذه القمة تعكس الدور المؤثر سياسيًا واقتصاديًا لهذه المجموعة على النطاق الدولي، والتي تضم (7) من أكبر دول في العالم بالمعايير الشاملة السياسية والاقتصادية.



وأكد عضو مجلس النواب على أن هذه المشاركة تعمل على تعزيز مكانة مصر إقليميًا وعالميًا على نحو غير مسبوق، لافتة إلى وجود العديد من القضايا المهمة بالنسبة لمصر وفرنسا، في أفريقيا والشرق الأوسط وإقليم البحر المتوسط وعلى المستوى الدولي، والتي يعد التعاون بينهما مهمًا للغاية بشأنها.