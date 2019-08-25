"مجلة تايم" ترشح طريق البحر الأحمر في قائمة أجمل الأماكن بالعالم

أصدرت مجلة تايم قائمة "بأجمل الأماكن في العالم" للسنة الثانية على التوالي، حيث وضعت القائمة عددا من أفصل الأماكن في العالم، حيث جاء من بينها حديقة القرآن في دبي، وطريق البحر الأحمر في مصر.



حيث يعتبر طريق البحر الأحمر أول مسار للمشي لمسافات طويلة في مصر، كما يقول جوزيف هينكس، "إن الطريق الجديد المصري هو مبادرة السياحة المجتمعية وتكرس جهودها للحفاظ على التراث البدوي وتمكين المجتمعات البدوية".



ومن ضمن الأماكن التي ترشحها التايم، أطول تمثال في العالم، تمثال الوحدة في غوجارات، الهند، والذي تم كشف النقاب عنه في نهاية العام الماضي، على ارتفاع 182 مترًا.



تشمل مناطق الجذب الأخرى في هذه القائمة أيضًا متحف Troy في تركيا، بالإضافة إلى Star Wars: Galaxy's Edge في ديزني لاند في كاليفورنيا.