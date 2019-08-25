ألقى ضباط مباحث القاهرة تحت إشراف اللواء محمد منصور مدير الأمن القبض على مبيض محارة بحوزته 21 ألف قرص منشطات جنسية بالمعصرة.



تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة إخطارا بورود معلومات لضباط وحدة مباحث قسم شرطة المعصرة مفادها أن م.ح، 38 سنة، مبيض محارة ومقيم دائرة القسم يزاول نشاطا غير مشروع في مجال الاتجار بالمنشطات الجنسية مجهولة المصدر والمهربة جمركيًا ويتخذ من منطقة سكنه مكانًا لتجارته غير المشروعة.



بإجراء التحريات تبين صحة ما ورد من معلومات بإعداد الأكمنة اللازمة بأماكن تردده تمكنت قوة أمنية من مباحث القسم وبصحبته القوة المرافقة من ضبطه حال تواجده بشارع الجيش من شارع جمال عبد الناصر ـ دائرة القسم مستقلًا السيارة رقم م ل ي 942 ماركة هيونداي بيضاء اللون "ملكه" وبتفتيش السيارة عثر بداخلها على 21 ألف قرص دوائي ومنشطات جنسية مختلفة الأنواع، وجميعها مجهولة المصدر ومهربة جمركيًا وغير مصحوبة بأية مستندات تدل علي مصدرها.



وجار تحرير المحضر اللازم، والعرض علي النيابة العامة.