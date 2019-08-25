سقوط صاحب مخبز هارب من أحكام قضائية بغرامات مليون جنيه بالساحل

ألقى رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة، برئاسة اللواء محمد منصور مدير الأمن، القبض على صاحب مخبز هارب من أحكام قضائية بغرامات مليون جنيه بالساحل.



تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة، إخطارا بتمكن قوة أمنية من مباحث قسم شرطة الساحل وبصحبته القوة المرافقة، من ضبط "م. ح. م" 56 سنة، صاحب مخبز ومقيم ميدان فيكتوريا ـ دائرة القسم والمطلوب التنفيذ عليه في القضيتين أرقام 4238 319 لسنة 2016م الساحل " مباني" و4255 10353 لسنة 2015م الساحل "مباني" والمقضي فيهما بغرامة مالية مستحقة بلغت مليونا ومائتين وثمانية وستين ألفا وأربعمائة وخمسين جنيها (1.268.450) جنيه، وبمواجهته بالأحكام الصادرة ضده أقر بها، وجار اتخاذ الإجراءات القانونية قبله.