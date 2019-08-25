هيئة "الأعلى للإعلام" تجتمع بالتشكيل الجديد بعد القبض على "سليم"

تجتمع هيئة مكتب المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، اليوم الأحد، بتشكيلها الجديد بعد تولي الدكتور عصام الدين فرج، منصب الأمين العام للمجلس الأعلى للإعلام.



ومن المقرر أن يبدأ الدكتور عصام الدين فرج، الأمين العام الجديد للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، مهامه اليوم، رسميا.



وكانت هيئة الرقابة الإدارية ألقت القبض على الأمين العام السابق أحمد سليم، لاتهامه بتقاضي رشوة.



وتبحث الهيئة تشكيل لجنة فرعية لمراجعة قرارات سليم والتراخيص في الفترة الأخيرة.



وكان مكرم محمد أحمد، رئيس المجلس الأعلى للإعلام، أكد أن المجلس قرر تشكيل لجنة لمراجعة خطابات الأمين العام السابق أحمد سليم، بعد أن رصد المجلس مخالفات في المخاطبات التي أصدرها الأمين العام السابق.