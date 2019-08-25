ضبط 13 سلاحًا ناريًا خلال حملات أمنية بالجيزة

شنت الأجهزة الأمنية بالجيزة، تحت إشراف اللواء محمد الشريف مساعد وزير الداخلية لمديرية الأمن، حملاتها لمداهمة الأوكار الإجرامية، وضبط كافة المخالفات القانونية والخارجين عن القانون، وحائزي المواد المخدرة والأسلحة النارية في المحافظة.



وأشرف على الحملة اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، واللواء مدحت فارس، واللواء سامح الحميلي نائب مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، واللواء عاصم أبوالخير مدير المباحث الجنائية، وشارك في الحملة رؤساء القطاعات ومأمورو وضباط الأقسام، وذلك بالتنسيق مع الإدارة العامة لقوات الأمن.



وأثمرت جهود الحملة، اليوم، في مجال قضايا المواد المخدرة عن ضبط 34 متهما- 33 اتجار- تعاطي وضبط بحوزتهم 1115 جرام حشيش- 70 قرصا مخدرا- 80 جراما من البانجو المخدر- 545 جرام استروكس- 362 جرام هيروين- جرام فودو، وفي مجال قضايا الأسلحة النارية تم ضبط 12 متهما- 13 دفاع عن النفس، وضبط بحوزتهم 2 طبنجة عيار 9 مم- 9 فرد خرطوش محلى الصنع مختلف الأعيرة- بندقية خرطوش بامب أكشن عيار 12 مم- رشاش بلو- 36 طلقة مختلفة الأعيرة.



وبالعرض على اللواء محمد الشريف، مساعد الوزير لقطاع أمن الجيزة، وجّه بتحرير المحضر اللازم، وباشرت النيابة التحقيقات.