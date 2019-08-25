القبض على 4 أشخاص بحوزتهم تمثال أثري بالوايلي

ألقت الأجهزة الأمنية بالقاهرة تحت اشراف اللواء محمد منصور مدير الامن القبض على 4 اشخاص بحوزتهم تمثال أثرى بالوايلى.



تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة إخطارا مفاده انه أثناء مرور قوة أمنية من مباحث قسم شرطة الوايلي بقيادة العقيد وائل شرارة نائب مأمور القسم بميدان العباسية دائرة القسم تمكن من ضبط كل من عبد الله. ج، 35 سنة، مدير تسويق بشركة، إيليا. أ، 40 سنة، صاحب مقهى، محمد. ي، 35 سنة، مدير شركة، منير. م، 41 سنة، مأمور ضرائب، حال استقلالهم سيارة ملك وقيادة الرابع وبحوزتهم تمثال فرعوني لسيدة من الخشب طوله 60 سم يشتبه فى أثريته.



بمواجهتهم بما أسفر عنه الضبط اعترف المتهمان الأول والثاني وأقرا بتعرفهما على المتهمين الثالث والرابع عن طريق أحد مواقع التواصل الاجتماعي بشبكة الانترنت، وتواجدهما بمحل الضبط لعرض التمثال عليهما لمعاينته تمهيدًا لشرائه، وبمواجهة المتهمين الثالث والرابع بما جاء بأقوال المتهمين أيداها.



تم تحرير المحضر اللازم، والعرض على النيابة العامة.