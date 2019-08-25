ضبط عاطل بحوزته مواد مخدرة قبل بيعها على عملائه بدار السلام

ألقى رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة، برئاسة محمد منصور مدير الأمن، القبض على عاطل بحوزته مواد مخدرة قبل بيعها على عملائه بدار السلام.



تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة، إخطارا بتمكن قوة أمنية من إدارة مكافحة جرائم المخدرات، من ضبط "م. ف. م" 22 سنة، عاطل ومقيم دائرة قسم شرطة دار السلام والسابق اتهامه في القضية رقم 10029 لسنة 2015م عابدين مخدرات، أثناء تواجده بمنطقة سكنه وبحوزته 170 جرام هيروين و500 جنيه وهاتف محمول، وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار والمبلغ المالي من متحصلات تجارته الغير مشروعة والهاتف المحمول لتسهيل الاتصال بعملائه، وجار تحرير المحضر اللازم والعرض على النيابة العامة.