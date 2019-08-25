ارتفاع مؤشرات البورصة المصرية بمستهل التعاملات

استهلت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعى لكافة المؤشرات، مدفوعة بخفض البنك المركزى أسعار الفائدة بنسبة 1.5%.



وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 1.08% ليصل إلى مستوى 14488 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 1.19% ليصل إلى مستوى 2197 نقطة، وزاد مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.05% ليصل إلى مستوى 17821 نقطة.



كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.51% ليصل إلى مستوى 555 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100" الأوسع نطاقًا بنسبة 0.8% ليصل إلى مستوى 1454 نقطة.