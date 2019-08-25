تراجع بورصة دبي بمستهل التعاملات

تراجع المؤشر العام لسوق دبى المالى، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بنسبة 0.71% خاسرا 19.53 نقطة ليصل إلى مستوى 2749.23 نقطة، بضغوط هبوط جماعي للقطاعات.



وبلغت حجم التداولات بمستهل تعاملات اليوم 18.8 مليون سهم محققة ما قيمته 29.4 مليون درهم من خلال تنفيذ 329 صفقة لـ21 سهما، وارتفع سهمين، وانخفض 19 سهما، ولم يستقر سعر أي سهم.



وتراجعت 7 قطاعات ببورصة دبى على رأسها قطاع السلع بنسبة 1.89%، تلاه قطاع الاستثمار بنسبة 1.81%، ثم قطاع الخدمات بنسبة 1.72%، أعقبه قطاع العقارات بنسبة 1.53%، فقطاع النقل بنسبة 1.26%، ثم قطاع التأمين بنسبة 1.20%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.18%.



وتصدر قائمة الأسهم المرتفعة سهم شركة شركة الخليج للملاحة القابضة بنسبة 0.76%، ثم سهم بنك المشرق بنسبة 5.80%، فيما تصدر قائمة الأسهم المتراجعة سهم شركة ان ديجيتال سيرفس القابضة بنسبة 3.69%، ثم سهم الشركة الوطنية للتبريد المركزى بنسبة 3.47%.