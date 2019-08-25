تراجع بورصة قطر بمستهل تعاملات اليوم

تراجعت بورصة قطر، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بنسبة 0.93% خاسرة 91.97 نقطة، لتصل إلى مستوى 9826.63 نقطة.



وجرت التداولات بمستهل التعاملات ببورصة قطر على 9.4 مليون سهم بقيمة 14.7 مليون ريال قطرى عبر 668 صفقة، وارتفع سهما، وانخفض 30 سهما، واستقرت 4 أسهم.



وتراجعت 7 قطاعات على رأسها قطاع العقارات بنسبة 2.12%، أعقبه قطاع الصناعات بنسبة 1.46%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 1.05%، تلاه قطاع البنوك والخدمات المالية بنسبة 0.91%، ثم قطاع النقل بنسبة 0.5%، ثم قطاع البضائع والخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.16%، فقطاع التأمين بنسبة 0.13%.