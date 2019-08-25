تراجع مؤشرات بورصة الكويت بمستهل التعاملات

تراجعت مؤشرات بورصة الكويت، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بضغوط هبوط 8 قطاعات على رأسها الاتصالات.



وتراجع مؤشر السوق العام بنسبة 1.18% خاسرا 70.950 نقطة ليصل إلى مستوى 5929.15 نقطة، وهبط مؤشر السوق الأول بنسبة 1.37% خاسرًا 90.600 نقطة ليصل إلى مستوى 6519.58 نقطة، ونزل مؤشر السوق الرئيسى بنسبة 0.69% خاسرًا 33 نقطة ليصل إلى مستوى 4766.94 نقطة.



وجرت التداولات بمستهل التعاملات على 44.4 مليون سهم بقيمة 10.7 مليون دينار كويتى عبر 1965 صفقة.



وتراجعت 7 قطاعات ببورصة الكويت، على رأسها قطاع الاتصالات بنسبة 2.13%، أعقبه قطاع المواد الأساسية بنسبة 1.53%، تلاه قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 1.35%، ثم قطاع البنوك بنسبة 1.03%، ثم قطاع الخدمات المالية بنسبة 0.97%، فقطاع الصناعة والعقار بنسبة 0.81%.



وجاء سهم "شركة عمار للتمويل والإجارة" على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بارتفاع نسبته 6.79%، تلاه شركة بيان للاستثمار بنسبة 3.97%، ثم شركة مجموعة الخصوصية القابضة بنسبة 3.89%، فيما تصدر سهم "شركة وربة للتأمين" القائمة الحمراء بانخفاض قدره 10% ثم شركة أسمنت الخليج بنسبة 9.84%، ثم الشركة الوطنية للرماية بنسبة 9.37%.