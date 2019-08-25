اليوم.. مصر للطيران تسير 16 رحلة من جدة والمدينة إلى القاهرة

تستمر مصر للطيران في تسيير رحلاتها لعودة حجاج بيت الله الحرام من الأراضي المقدسة، حيث تسير الشركة، اليوم الأحد، ١٦ رحلة جوية من جدة والمدينة المنورة إلى القاهرة.



وتنقل الشركة من خلال الرحلات ٣٧٠٠ حاجًا بواقع ٨ رحلات من جدة لنقل ٢٠٠٠ حاجًا من بينهم رحلة خاصة لحجاج دولة مالي، ٨ رحلات من المدينة المنورة لنقل ١٧٠٠ حاجًا من حجاج قرعة القاهرة والإسكندرية والغربية والفيوم بعثات الداخلية وتنازلات، وتضامن المؤسسة بخلاف رحلات العمل.



وتواصل الصالة الموسمية والمخصصة لرحلات الحج والعمرة بمطار القاهرة الدولي، استقبال قوافل حجاج بيت الله الحرام القادمين من الأراضي الحجازية عقب أدائهم مناسك الحج الشريف لهذا العام.



وتوفر مصر للطيران بالتنسيق بين وزارة الطيران المدني ووزارتى الداخلية والصحة، ضابط جوازات وطبيب من الحجر الصحي على كل متن كل طائرة من رحلاتها لمساعدة الحجاج وإنهاء إجراءاتهم على متن الطائرات لتقليل فترة الانتظار عند الوصول بالمطارات المصرية، تسهيلا لإجراءات العودة.



ومن المتوقع أن تسير الشركة الوطنية مصر للطيران، نحو 200 رحلة جوية لنقل الحجاج العائدين من مطار المدينة المنورة، و224 رحلة جوية من مطار جدة، بإجمالي 424 رحلة جوية لعودة أكثر من 70 ألف حاج هذا العام.