تراجع الأسهم السعودية بمستهل تعاملات اليوم

تراجع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسى"، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بنسبة 1.76% خاسرا 148.75 نقطة ليصل إلى مستوى 8296.91 نقطة، كما تراجع مؤشر السوق الموازية-نمو بنسبة 1.02% خاسرا 39 نقطة ليصل إلى مستوى 3774.25 نقطة.



وبلغ حجم التداولات في بورصة السعودية بمستهل التعاملات 24.8 مليون سهم بقيمة 616 مليون ريال، وارتفعت أسهم 14 شركة، فيما تراجعت 157 شركة.



وتراجع 19 قطاعا بسوق السعودية على رأسها قطاع الخدمات التجارية والمهنية بنسبة 3.57%، ثم قطاع تجزئة الأغذية بنسبة 2.11%، تلاه قطاع الاتصالات بنسبة 2.01%، أعقبه قطاع البنوك بنسبة 1.96%، ثم قطاع المواد الأساسية بنسبة 1.91%، ثم قطاع المرافق العامة بنسبة 1.55%، ثم قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 1.53%، ثم قطاع النقل بنسبة 1.50%.



وجاء سهم "ميدغلف للتأمين" على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بنمو نسبته 3.97%، ثم الراجحة ريت بنسبة 1.47%، ثم مجموعة السريع بنسبة 1.41%، فيما تصدر سهم "التموين" القائمة الحمراء بانخفاض قدره 3.78% ثم ينساب بنسبة 3.64%، ثم باتك بنسبة 3.14%.