ارتفاع طفيف لبورصة البحرين بمستهل التعاملات

ارتفع المؤشر العام لسوق البحرين المالى، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بنسبة 0.01% رابحا 0.06 نقطة ليصل إلى مستوى 1533.66 نقطة، مدفوعا بصعود قطاع الخدمات.



وجرت تداولات على بورصة البحرين بمستهل التعاملات بـ 20 ألف سهم بقيمة 2.1 ألف دينار.



وقاد الارتفاع ببورصة البحرين، قطاع الخدمات بنسبة نمو 0.42% مدفوعا بصعود سهم شركة زين البحرين بنسبة 0.97%.