غدًا..عبد الرحمن أبو زهرة ضيف برنامج "واحد من الناس"

يحل الفنان عبد الرحمن أبو زهرة، ضيفًا على الإعلامي عمرو الليثي، من برنامج "واحد من الناس" الذي يُبث عبر شبكة تليفزيون "النهار"، وذلك في تمام الساعة التاسعة والنصف من مساء غد.



ويتحدث "أبو زهرة" خلال الحوار، عن البدايات في مجال التمثيل، ونشأته بمحافظة دمياط وحصوله على بكالوريوس المعهد العالى للفنون المسرحية، ثم عمله موظفًا في وزارة الحربية، ثم تعينه ممثلًا في المسرح القومي.



وعن أول عمل مسرحي يتحدث أبو زهرة وكان مسرحية "عودة الشباب" لتوفيق الحكيم، والعديد من الأعمال في المسرح والتليفزيثون والسينما، بالإضافة إلى قيامه بالأداء الصوتي لبعض أفلام الرسوم المتحركة كفيلم "علاء الدين" بجزئيه، ودور الأسد "سكار" في فيلم "الأسد الملك" من إنتاج ديزني النسخة العربية.



كما يكشف عن الصعوبات التي تعرض لها، وأشهر أدواره التليفزيونية، وتعاونه مع الفنان نور الشريف، وسبب الشهرة التي حققها من خلال شخصية "المعلم سردينة"، وسر ارتباطه بالمسرح، والأعمال الإذاعية، فضلًا عن كواليس تكريمه مؤخرًا.



برنامج "واحد من الناس" يُقدمه الإعلامي عمرو الليثي، عبر شبكة تليفزيون "النهار"، من السبت وحتى الاثنين، في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءً.