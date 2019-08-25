بريطانيا ترسل سفينة حربية ثالثة لحماية الملاحة من التهديد الإيراني

قال وزير الدفاع البريطاني بن والاس، إن المملكة المتحدة أرسلت سفينة حربية ثالثة إلى الخليج العربي للدفاع عن حرية الملاحة بعد الاستيلاء على ناقلة ترفع العلم البريطاني في مضيق هرمز، حسبما قال موقع ذا ناشيونال.



كما قال وزير الدفاع بن والاس "أينما كانت السفن البريطانية تحلق، فإن المملكة المتحدة تقف على أهبة الاستعداد لحماية حرية الملاحة كلما تم اختبارها".



قالت الحكومة البريطانية إن السفينة HMS Kent التي أرسلتها للخليج ستتولى المهمة من السفينة HMS Duncan، المدمرة من النوع 45 التي وصلت إلى المضيق في الشهر الماضي "لتوفير الطمأنينة للسفن " ضد العدوان الإيراني.



قالت البحرية الملكية الشهر الماضي إنها أرسلت إتش إم إس دنكان، للانضمام مؤقتًا إلى إتش إم إس مونتروز في الخليج "لضمان الحفاظ على تواجد أمني بحري مستمر بينما تقوم إتش إم إس مونتروز بمهمة الصيانة المخططة مسبقًا وتغيير طاقمها".