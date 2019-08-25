برلماني يطالب بحل أزمة كثافة الفصول قبل بدء العام الجديد

قال النائب محمد العقاد، إن منظومة التعليم الجديدة تحظى باهتمام كافة مؤسسات وقطاعات الدولة، ولا بد من ترجمة هذا الاهتمام على أرض الواقع، وذلك من خلال وضع خطة لضمان نجاح المنظومة.



وأوضح العقاد، في تصريحات صحفية، أن هناك بعض الملاحظات على العام الماضي، وعلى الوزارة التعامل معها، خاصة قبيل بدء العام الدراسي الجديد، والتي تمثلت في كثافة الفصول، عجز المعلمين، وبعض الملاحظات التي تعاملت معها الوزارة حينها، ولكن لابد من وضع استراتيجية للقضاء على هذه الملاحظات.



وأشار عضو البرلمان، إلى أن نجاح المنظومة الجديدة يعتمد على عدد من المحاور، بداية من المناهج والتطوير وتنقيتها وتنقيحها، والاهتمام بالمعلم الذي يعد المحور الأساسي، بالإضافة للكثافة، ولهذا يجب تضافر الجهود جميعها لضمان تحقيق الهدف المنشود.