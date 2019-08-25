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حوادث

تسمم 4 أطفال بسبب تناول وجبة غذائية فاسدة بسوهاج

الأحد 25/أغسطس/2019 - 10:29 ص
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
محمود عبد العال
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استقبل مستشفى طهطا العام بسوهاج، 4 أطفال أشقاء مصابين بتسمم غذائي عقب تناولهم وجبة منزلية "جبن".

كان اللواء حسن محمود، مدير أمن سوهاج، قد تلقى إشارة مستشفى طهطا العام بوصول كل من "رحاب.ا.ع" 12 عامًا تلميذة، وأشقاءها عمر، 10 سنوات تلميذ، وحمزة، 8 سنوات تلميذ، يوسف، 3 سنوات يقيمون بندر طهطا مصابين بآلام بالبطن وقيئ مستمر "ادعاء تناول طعام فاسد".

وبسؤال والدتهم " سناء.ع.ع" 37 عاما، ربة منزل وتقيم بذات الناحية، قررت حدوث إصابة أبنائها عقب تناولهم وجبة طعام "جبنة" بالمنزل، ولم تتهم أحد بالتسبب في ذلك.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرر محضر بالواقعة للتحقيق في القضية ومعرفة الأسباب.
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