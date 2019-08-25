10 طرق غير تقليدية للتخلص من التدخين

يقرر كثيرون، كل يوم، للتوقف عن التدخين ولكنهم قد يعرضون إلى حالات نفسية حادة وأحيانًا يصابون بالصداع لكن عليك استبدال السجائر بأشياء أخرى مفيدة لصحتك، ولهذا تستعرض "الدستور" في السطور التالية 10 طرق للتخلص من التدخين، بحسب موقع webm الطبي:



-أحرص على شرب الكثير من الماء البارد من خلال رشفه بواسطة الشاليمو، عن طريق استبدال شرب السجائر بفعل آخر وهو شرب المياه.



- تناول وجبات صغيرة يمكنها أن تساعدك أيضًا على تجاوز الرغبة في التدخين، ولكن عليك باختيار الأطعمة الخالية من الدهون لتفادي زيادة الوزن والمشكلات الصحية.



-لا تعاقب نفسك، بل يمكنك مكافأة نفسك عن طريق، الاستمتاع بمزايا الحياة الخالية من التدخين، مثل القيام بالأنشطة المتعددة التي ترغب فى ممارستها، تعلم السباحة، الرقص، وغيرها من الأنشطة.



-لاحظ الفارق بعد إقلاعك عن التدخين، فاحتفظ بقائمة التغييرات الجيدة التى تحدث لك، منها الشعور بالسيطرة، وتوفير المال، والشعور برائحة فمك أفضل، وتذوق الطعام بشكل أفضل، والشعور بمزيد من النشاط.



-يساعدك غسل أسنانك بانتظام على التخلص من رائحة الفم الكريهة، وبهذه الطريقة سيكون لديك أقل ميلًا إلى إشعال سيجارة، والمحافظة على نظافته.



-تجتب الكحول، فهو يعمل على كسر السيطرة، وكثير من الناس يربطون شرب الكحول بحالتهم، لكن عليك تجنبه حتى تستطيع الإقلاع عن هذه العادة الضارة بالصحة.



-أيضًا تساعدك التمارين الرياضية على تضيع الوقت الذى تشعر فيه بالرغبة الشديدة فى التدخين، عندما تكون نشطًا يرسل جسمك مواد كيميائية طبيعية تساعد مزاجك وتعمل على تخفيف الضغط.



-امشي مسافات طويلة، فيعد المشي هو واحد من أبسط الخيارات في القيام بنشاط رياضي، خصص وقتًا لتجعل جسدك فيه نشيطًا يوميًا.



-أحد أسباب الرغبة في التدخين هو وجود شيء في فمك، بدلًا من السيجارة، لذلك يمكنك تناول العَلْكة الخالية من السكر، أو بعض الحلوي، أو وجبة خفيفة صحية عندما تشعر أنك تريد أن تدخن.



-احرص على تناول الأطعمة الغنية بالفيتامينا وذات سعرات حرارية منخفضة كالفواكه والخضراوات اللذيذة.