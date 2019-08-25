برلماني يشيد بالتوسع في المدارس اليابانية: يحقق الارتقاء بالمنظومة

قال محمد إسماعيل عضو مجلس النواب، إن تطوير التعليم في جميع مراحله وبناء مناهج جديدة تناسب العصر وتعيد بناء التاريخ المصري أولوية وطنية جديدة، بما يسهم في توفير فرص للنهوض بكافة المجالات داخل المجتمع، فضلا عن إنجاز العديد من المشروعات التنموية التي تهدف لخدمة المجتمع.



وأكد إسماعيل، أن افتتاح مدارس يابانية ونموذجية وتطوير نظام الثانوية العامة إلى النظام المعدل يكشف عن عملية تطوير واسعة وحقيقية للتعليم المصري.



ولفت النائب محمد إسماعيل، إلى أن الاستثمار في التعليم هو أهم استثمار للوطن يفيد الحاضر والمستقبل ويبني طالبا قادرا على التعايش مع روح العصر ومتطلباته.