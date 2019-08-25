العثور على جثة شاب مذبوح بالقرب من نادي الري بالزقازيق

عثر الأهالي منذ قليل، على جثة لشاب مجهول الهوية، جثة هامدة، وعلى رقبته جرح أشبه بالذبح، وتم إخطار الأجهزة الأمنية لتولي الأمر بعد ذعر الأهالي في المنطقة بمدينة الزقازيق.



تلقى اللواء عاطف مهران، مدير أمن الشرقية، إخطارا من العميد عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغا بالعثور على شاب، متوفى، بجرح قطعي في الرقبة، وملقى بالطريق، بجوار نادي الري، بمدينة الزقازيق، وتضاربت أقوال الأهالي، شهود الواقعة ومكتشفي الحادثة، حيث قال البعض إنه مات منتحرا، فيما قال البعض الآخر إنه عثر عليه مقتولا عن طريق الذبح وتولت المباحث الأمر.



وتم إخطار الأجهزة الأمنية، للحضور لمكان البلاغ والوقوف على حقيقة وفاته.