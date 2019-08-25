شكاوى "الأعلى للإعلام" تحقق مع ريهام سعيد وتامر أمين.. اليوم

تستدعى لجنة الشكاوى بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، المذيعة ريهام سعيد، مقدمة برنامج "صبايا" اليوم الأحد في تمام الثانية ظهرا، للتحقيق معها بشأن الشكوى المقدمة من المجلس القومي للمرأة ضدها.



وقال جمال شوقي، رئيس لجنة الشكاوى بالمجلس، إن اللجنة فحصت خلال اجتماعها الطارئ أمس السبت الشكوى المقدمة من المجلس القومي للمرأة ضد ريهام سعيد، موضحا أن المجلس يستمع اليوم للممثل القانوني لقناة "الحياة" وريهام سعيد.



وأشار جمال شوقي إلى أن المجلس قرر استدعاء رئيس مجلس إدارة قناة النهار والإعلامي تامر أمين، وذلك بعد الشكوى المقدمة من المجلس القومي للمرأة ضد قناة "النهار" بشأن ما بدر من المذيع تامر أمين مقدم برنامج "آخر النهار" في حلقته مع رانيا علواني.