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فن

إيرادات خيالية للأفلام المصرية والأجنبية بدور العرض

الأحد 25/أغسطس/2019 - 10:24 ص
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
دعاء عبد المقصود
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مازالت دور العرض السينمائية تشهد إقبالا جماهيريا كثيفا لمشاهدة الأفلام المختلفة المتنافسة سواء العربية أو الأجنبية.

وحققت الأفلام العربية المعروضة ما يقرب من 220 مليون جنيه إجمالى إيرادات الأفلام مجتمعة،
واستطاع فيلم "الفيل الأزرق 2" جذب الجمهور وتحقيق الإيرادات المرتفعة محققا إيرادات مليون 75 ألفا و125 جنيها، ليصل إجمالى إيرادات الفيلم إلى 87 مليونا و100 ألفا، ليستمر الفيلم فى رقمه القياسى كأعلى فيلم تحقيقًا للإيرادات فى تاريخ السينما المصرية.

"الفيل الأزرق 2" يضم نفس فريق عمل الجزء الأول، وفى مقدمتهم المخرج مروان حامد والمؤلف أحمد مراد، مع النجمين كريم عبد العزيز ونيللى كريم وشيرين رضا، وانضمت لهم النجمة هند صبرى فى الجزء الثانى، كما يظهر الفنان إياد نصار وعدد من الفنانين كضيوف شرف منهم تارا عماد، والعمل من إنتاج شركة "سينرجى فيلمز"، وإشراف عام أحمد بدوى.

أما فيلم "ولاد رزق 2 – عودة أسود الأرض"، فيواصل تفوقه بشكل يومى فى حصد الإيرادات، حيث حقق 2 مليون و300 ألف جنيها، لتصل إجمالى إيراداته فى شباك التذاكر بعد 17 يوم عرض إلى 73 مليونًا و100 ألف جنيه.

"ولاد رزق 2" يشارك فى بطولته أحمد عز وعمرو يوسف وأحمد الفيشاوى وأحمد داوود وكريم قاسم وخالد الصاوى ونسرين أمين، إضافة إلى خالد الصاوي وباسم سمرة، مع ظهور عدد من النجوم كضيوف شرف على رأسهم غادة عادل وإياد نصار ويسرا وماجد المصرى وأصالة وآسر ياسين وريم مصطفى ومحمد لطفى وسيد رجب ومن تأليف صلاح الجهينى، وإخراج طارق العريان وإنتاج سينرجى فيلمز وطارق العريان وموسى عيسى، وشركة الطاهر ميديا برودكشن.

وحقق فيلم "خيال مآتة"، للنجم أحمد حلمى 700 ألف و357 جنيه، ويشارك فى بطولة الفيلم منة شلبي، خالد الصاوي، بيومى فؤاد، حسن حسني، لطفي لبيب، عبد الرحمن أبوزهرة وغيرهم من النجوم ومن سيناريو وحوار عبد الرحيم كمال ومن إخراج خالد مرعى.

وجاء فيلم "الكنز 2"، فى المركز الرابع، حيث حقق 103 ألفًا و825 جنيه، والفيلم من بطولة محمد رمضان ومحمد سعد، إخراج وقصة سينمائية شريف عرفة، وكتب السيناريو والحوار عبد الرحيم كمال، ويشارك فى بطولته عددًا ضخما من النجوم منهم هند صبرى، أحمد رزق، روبى، أمينة خليل، سوسن بدر، هانى عادل، أحمد مالك، هيثم أحمد زكى، أحمد حاتم، عباس أبو الحسن، سارة عبد الرحمن، عبد العزيز مخيون، نهى عابدين ومحيى إسماعيل.

وجاء فى المركز الأخير فيلم "أنت حبيبى وبس"، والذى أبتعد تماما عن المنافسة، حيث حقق 42 ألفا و255 جنيه، فيلم "أنت حبيبى وبس" إخراج أحمد البدري، وهو من بطولة محمود الليثي وبوسي ومحمد ثروت وهالة فاخر ونرمين ماهر وأحمد حلاوة وإيمان سيد ومحمد محمود.

بينما تواصل الأفلام الأجنبية تحقيق إيرادات خيالية بدور العرض فى مصر والعالم، حيث ارتفعت إيرادات فيلم الأكشن والإثارة Hobbs & Shaw، إلى 442 مليون دولار أمريكى حول العالم، والفيلم يعد استكمالا لأحداث السلسلة الشهيرة The Fate of the Furious

ويشارك فى بطولة الفيلم الممثلة فانيسا كيربي، والممثل العالمى إدريس إلبا بجوار الثنائى داوين جونسون وجايسون ستاثام، العمل من تأليف كريس موران، وإخراج ديفيد ليتش.

بينما ارتفعت إيرادات فيلم الرسوم المتحركة The Lion King، حيث وصلت إلى مليار و440 مليون دولار أمريكى حول العالم، والفيلم إعادة للنسخة الكرتون التى تم إنتاجها قبل 24 عامًا لتقديمها على طريقة الـLive Action

ويضم النسخة الجديدة من فيلم The Lion King الكثير من التعليقات الصوتية للنجوم من بطولة سيث روجن، دونالد جلوفر، الفرى وودارد، تشيويتيل إيجيوفور، بيلى ايشنر، جيمس إيرل جونز، كيجان-مايكل كى، بيونسيه، اريك اندريه، جون كانى، ومن إخراج جون فافرو، وتأليف جيف ناثانسون، بريندا تشابمان، إيرين ميكى، جوناثان روبرتس، ليندا وولفرتون.

وحقق فيلم الأنيمشن Toy Story 4 إيرادات وصلت إلى مليار و18 مليون دولار أمريكى منذ طرحه يوم 21 يونيو الماضى.

وانقسمت الإيرادات 426 مليون دولار أمريكى فى الولايات المتحدة الأمريكية، و592 مليون دولار حول العالم.

الفيلم يضم أصوات مجموعة متميزة من الممثلين وهم توم هانكس، آنى بوتس، كيانو ريفز، باتريشيا أركيت، جوان كوزاك، كريستين شال، تيم ألين، لورى ميتكالف، بونى هانت، جودى بنسون، لورى آلان، جيف جارلين، بليك كلارك، باد لوكى، إستل هاريس، جيف بيدجون.

فيما حقق فيلم Aladdin المعاد إنتاجه على طريقة الـLive Action إيرادات وصلت إلى مليار و41 مليون دولار فى جميع أنحاء العالم، حيث طرح الفيلم يوم 24 مايو الماضى.

وانقسمت الإيرادات بين 354 مليون دولار أمريكى فى الولايات المتحدة الأمريكية، و686 مليون دولار أمريكى حول العالم.

فيلم Aladdin يشارك فى بطولته الممثل المصرى مينا مسعود، الذى يجسد الأداء الصوتى لشخصية "Aladdin"، والنجمة نعومى سكوت بدور "Jasmine" حبيبة علاء الدين، والنجم العالمي ويل سميث الذى يؤدى دور شخصية الجنى ويجمع العمل بين العديد من عوامل النجاح منها قصة الفيلم المشوقة والرقص والغناء إضافة إلى نجومية ويل سميث.
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