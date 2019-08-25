الليلة..مسئولوا جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا فى ضيافة 90 دقيقة

يستضيف الاعلامي الدكتور محمد الباز، مقدم برنامج 90 دقيقة على شاشة قناة المحور الفضائية، الدكتور محمد العزازى، رئيس جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، والدكتور أحمد طلبة، نائب رئيس جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، يتحدثان عن أوضاع التعليم الجامعى في مصر، وأبرز المشكلات التى تواجه التعليم الجامعي الخاص والحكومي.



كما يكشف مسئولى جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا عن الدور الذى تلعبه الجامعات المصرية فى محاربة الارهاب، ودورهم في التنمية والتقدم بمصر، واهتمام الدولة والقيادة السياسية بالعلم والعلماء، وما تحمله لهم من مكانة وتقدير، واستعدادات العام الدراسي الجديد، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي باعتبار عام 2019 عاما للتعليم.



ويعلنان عن مفاجآت كثيرة فى البرنامج أبرزها تنظيم حفلات دورية فى أوبرا الجامعة تحمل اسم "أضواء المدينة"، بحيث يتم تقديمها من خلال برنامج فني متكامل يقوم بإحيائه مجموعة من كبار نجوم الغناء فى مصر والعالم العربي، واستعادة ريادة مصر فى مجالات الموسيقى والغناء إلى جانب خلق حالة من البهجة على الساحة الفنية التى أصبحت متعطشة لهذا النوع من فنون الموسيقى والغناء والفنون الشعبية.