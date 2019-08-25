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حوادث

دفن وتشريح سيدة قتلها زوجها في المرج

الأحد 25/أغسطس/2019 - 10:16 ص
جريدة الدستور
داليا عبد الباسط
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أمرت نيابة المرج، الأحد، بدفن سيدة قتلها زوجها بسلاح أبيض، بعد الانتهاء من تقرير الصفة التشريحية.

شهدت منطقة المرج واقعة مأساوية عندما أقدم عامل على قتل زوجته وسلم نفسه لرجال الشرطة بسبب خلافات بينهم، وأمر اللواء محمد منصور، مدير الأمن، بتحرير المحضر اللازم.

وكان قسم شرطة المرج تلقى بلاغًا من عامل مفاده قتله زوجته، فانتقلت الأجهزة الأمنية لمكان الحادث وعثر على جثة "مروة. أ" مصابة بعدة طعنات، وتبين أن المجني عليها متزوجة منذ 18 سنة، ويوم ارتكاب الواقعة نشبت مشاجرة بينها وزوجها فعلى إثرها طعنها زوجها عدة طعنات بسكين المطبخ، ثم سلم نفسه لقسم الشرطة.

وأمر اللواء نبيل سليم، مدير مباحث العاصمة، بتحرير المحضر اللازم بالواقعة، وإخطار النيابة العامة للتحقيق.
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