تموين الدقهلية: ضبط 10 أطنان دقيق مدعم قبل بيعها بالسوق السوداء

تمكنت إدارة تموين دكرنس برئاسة محمود صالح، بالاشتراك مع مباحث التموين بقيادة العميد حسين عيطة مدير إدارة مباحث التموين بالدقهلية، وتحت إشراف السيد دايرة وكيل وزارة التموين، من ضبط كميات من الدقيق المدعم قبل بيعه في السوق السوداء.



وكانت معلومات قد وردت بقيام أحد الأشخاص بتجميع الدقيق المدعم من المخابز لإعادة بيعه في السوق السوداء مخالفا القانون بقصد التربح.



وبتقنين الإجراءات تمكنت الحملة من ضبط السيارة رقم د.ق.ع 9153 قيادة "رضا.س.ن" محملة بـ200 شيكارة دقيق بلدى مدعم بإجمالي 10 أطنان، جرى وضعها في شكاير بيضاء اللون للتمويه، كما تم التحفظ على مبلغ مقدارة 45 ألف جنيه قيمية الدقيق البلدي المدعم منقول من نقلة سابقة إلى المطرية بنفس الكمية.



وتحرر عن ذلك المحضر رقم 13001 جنح دكرنس لسنة 2019 لمخالفته المرسوم بقانون 95 لسنة 1645 والقانون 109 لسنة 1680 وذلك لتجميعه كميات من الدقيق وتحقيق أرباح غير مشروعة والإضرار بالاقتصاد القومي للبلاد.