الأحد 25 أغسطس 2019 الموافق 24 ذو الحجة 1440
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اقتصاد

استقرار سعر الدولار في بداية تعاملات اليوم

الأحد 25/أغسطس/2019 - 10:11 ص
الدولار
الدولار
هويدا سعيد - أسماء إبراهيم
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استقرت أسعار الدولار خلال التعاملات الصباحية، اليوم الأحد، وفقًا للبنك المركزي المصري.

سعر الدولار في البنك المركزي المصري
16.53 جنيه للشراء.
16.66 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري
16.52 جنيه للشراء.
16.62 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر
16.52 جنيه للشراء.
16.62 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك القاهرة
16.51 جنيه للشراء.
16.61 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك أبوظبي الإسلامي
16.53 جنيه للشراء.
16.63 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك التجارى الدولى cib
16.53 جنيه للشراء.
16.63 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية
16.53 جنيه للشراء.
16.63 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك عودة
16.55 جنيه للشراء.
16.65 جنيه للبيع.
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