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مصر

البنك الدولي: تطور الموانئ البحرية وندعم جهود مصر للنهوض بالسكك الحديدية

الأحد 25/أغسطس/2019 - 10:09 ص
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
علا غزال
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التقت قيادات وزارة النقل، بوفد البنك الدولى، لمتابعة موقف المشروعات المشتركة الحالية وسبل دعم وتطوير منظومة النقل الحضري والموانئ البحرية وحضر اللقاء رئيس وقيادات هيئة السكك الحديدية.

في بداية الاجتماع استعرض وفد البنك الدولي نتائج التعاون المشترك مع المسؤولين في جهاز تنظيم النقل البري بوزارة النقل في وضع المقترحات الخاصة باللائحة التنفيذية للجهاز والهيكل التنظيمي له حيث أكدت الوزارة أهمية تفعيل هذا الجهاز الذي سيقوم برسم السياسات لتطوير منظومة النقل البري الداخلي والدولي ودراسة متطلبات واحتياجات هذا النقل بما يكفل تحقيق العائد المطلوب وتحسين الخدمة المقدمة ووضع قواعد تنظيم أعمال النقل البري الداخلي والدولي بالتنسيق مع الجهات العاملة في هذا المجال وكذلك الاشتراك في وضع الخطط والسياسات اللازمة لتطوير منظومة النقل متعدد الوسائط مع الجهات المعنية ووضع الخطط المتعلقة بتهيئة المناخ الجاذب للاستثمارات اللازمة لتمويل مشروعات النقل البري الداخلي والدولي.

واستعرض الجانبان التعاون في مجال النقل البحري، حيث زار وفد من البنك الدولي عدد من الموانئ البحرية وأشاد بالتطور الكبير الذي شهدته الموانئ البحرية المصرية في السنوات الماضية.

وتنفذ الدولة خطة لتعظيم الاستفادة من النقل البحري فى دعم الاقتصاد القومى من خلال تطوير كل الموانئ البحرية وفقًا للمخطط الشامل للموانئ المصرية البحرية الذى يتم إعداده حاليًا والذى يرتكز على الاستفادة من الموقع الجغرافى للموانئ المصرية، وتعظيم الميزة التنافسية للموانئ المصرية لخدمة التجارة الدولية، وزيادة حصتها من تجارة الترانزيت والاستفادة القصوى من التسهيلات المتاحة بالموانئ.

ويتم حاليا من التنسيق بين مجلس الوزراء ووزارتي النقل والمالية لإتخاذ كافة الإجراءات والآليات التي تساهم في تقليل الوقت الخاص بالتخليص الجمركي.

كما أكد وفد البنك الدولى على التزام البنك بدعم جهود مصر فى تعزيز قطاع النقل ودعم وزارة النقل وخاصةً السكك الحديدية المصرية للنهوض بهذا القطاع، حيث يشمل إحدى صور هذا الدعم التعاون القائم بين الجانبين في مجال كهربة إشارات خطوط القاهرة الإسكندرية، وبني سويف اسيوط، وأسيوط نجع حمادي.

وأكدت وزارة النقل أهمية هذه المشروعات التي تساهم في زيادة معدلات السلامة والأمان بخطوط السكك الحديدية مشيرة إلى أنه خلال الشهر القادم سيقوم مع وفد من البنك الدولي بزيارة مواقع العمل في هذه المشروعات

كما بحث الجانبان إمكانية التعاون بين الجانبين في مشروع خط البضائع من الإسكندرية إلى ميناء 6 أكتوبر الجاف بحيث يكون هذا الخط نموذج رائد في خط شحن بضائع ناجح حيث اتفق الجانبان على قيام السكة الحديد بعمل دراسة جدوى للمشروع بعد انتهاء الدراسات والترسية على الاستثماري الخاص بمشروع وصلة المناشي 6 أكتوبر نظرا لتكامل المشروعين.
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