الجيش الروسي يسلم 3.5 طن من المساعدات لسكان الغوطة الشرقية

أعلن مركز المصالحة الروسي بين الأطراف المتحاربة في الجمهورية العربية السورية اليوم الأحد، أن الجيش الروسي وزع أكثر من 3.5 طن من المساعدات الإنسانية على سكان الغوطة الشرقية.



فما قال ممثل المركز سيرجي دوبروفين قوله للصحفيين اليوم "إن المساعدات الإنسانية تشمل الأرز والسكر والشاي والحليب المكثف والدقيق.. ويبلغ الوزن الكلي للمساعدات أكثر من 3.5 طن"، مضيفا أن "السكان المحليين دائما يرحبون بالجيش الروسي"، وأشار إلى أنه تم تقديم الرعاية الصحية أيضا للسكان.



يذكر أن الجيش الروسي يقدم المساعدات الإنسانية والرعاية الصحية إلى سكان العديد من المناطق السورية المتضررين من النزاع المستمر منذ 2011.