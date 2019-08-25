السياحة في الصين توفر 32 ألف وظيفة جديدة

وفرت السياحة 32 ألف وظيفة جديدة في منطقة شينجيانغ الويغورية ذاتية الحكم بشمال غربي الصين في النصف الأول من عام 2019، مع تحرك المنطقة لاستغلال ازدهار السياحة لتحسين سبل العيش المحلية.



وقالت مديرية الموارد البشرية والضمان الاجتماعي في المنطقة، إن عددا متزايدا من المزارعين والرعاة ينضمون إلى صناعة السياحة لتحسين دخلهم، نظرا لأن السياحة "تدخل حقبة ذهبية" في شينجيانغ.



وأضافت أنه مع خلق وظائف جديدة في قطاعات مثل تقديم الطعام والإقامة، والتذكارات السياحية والسفر في الريف، فإن هدف المنطقة المتمثل في توفير 40 ألف فرصة عمل في السياحة هذا العام قد اكتمل بنسبة 80 في المائة.



وفي عام 2018، وضعت شينجيانغ خطة مدتها ثلاث سنوات لتعزيز فرص العمل من خلال السياحة. حيث تخطط حكومة المنطقة لاستخدام السياحة لتوفير 10 ألاف وظيفة في عام 2018 و40 ألف في 2019 و50 ألف في عام 2020.



ومن يناير حتى يونيو 2019، زار شينجيانغ ما يقرب من 76 مليون سائح بزيادة 46 في المئة على أساس سنوي.