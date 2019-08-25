قوات الأمن الأفغانية تقتل خبيري عبوات ناسفة من طالبان

قتلت قوات الأمن الأفغانية مسلحَين من طالبان، خبيرين بتصنيع العبوات الناسفة، في منطقة خان عبد، بمقاطعة قندوز شمالي البلاد، يوم السبت، وفقا لما أعلنه حاكم المقاطعة، حياة الله أميري، اليوم الأحد.



وقال المسئول إن قوات الأمن داهمت منزلا بحي تشارتوت بمنطقة خان عبد المضطربة، عصر السبت، وقتلت اثنين من خبراء العبوات الناسفة، كانا يُعدّان العبوات، لاستهداف قوات الأمن.



وأضاف أن العملية لم تسفر عن إلحاق أذى بأي مدني، في حين أن طالبان لم تصدر أي تعليق حتى الآن.



يأتي هذا عقب أيام قليلة من إعلان تنظيم داعش الإرهابي استهداف حفل زفاف في العاصمة الأفغانية كابول، حيث أسفر الهجوم عن مقتل ما لايقل عن 66 شخصا.